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Із перемогою Зеленського привітали в МЗС Британії

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 02:13
Із перемогою Зеленського привітали в МЗС Британії
Фото: Джеремі Хант (Getty Images)

Глава МЗС заявив, що Зеленський тепер стане дійсним "слугою народу"

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав із перемогою у другому турі виборів президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Ханта у Twitter.

Зокрема, Хант зазначив, що Британія сподівається і надалі працювати спільно із Україною та підтримувати реформи.

"Тепер ви дійсно будете слугою народу. Ми сподіваємося працювати разом, оскільки Велика Британія продовжує підтримувати Україну, її обраний євроатлантичний шлях, процес реформ і безпеку", - написав Хант.

Із перемогою Зеленського привітали в МЗС Британії

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп по телефону привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України-2019. 

Раніше Зеленського із перемогою привітав президент Франції Еммануель Макрон. Він також висловив привітання по телефону. Також свої привітання Зеленському висловив голова Європейського парламенту Дональд Туск. А президент Польщі Анджей Дуда запросив його до Польщі.

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