Победа ПриватБанка и встреча ТКГ в Минске: новости за 15 октября

Контактная группа безрезультатно завершила встречу в Минске

Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое проходило в Минске, завершилось досрочно. Стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ. Сообщается, что участники переговорного процесса раньше времени покинули Дипсервис-холл, где проходила встреча контактной группы.

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против Коломойского

Государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, замглавы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

Ryanair запускает более 40 маршрутов из Украины

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новых маршрута из Украины. Об этом на пресс-конференции заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, изначально Ryanair планировал запустить всего 42 маршрута из Украины, но на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проверки ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на 2 года. Президент отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать.

Суд в Латвии принял решение по конфискации денег экс-чиновников времен Януковича

Суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму свыше 30 млн долларов, которые связывают с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. В прокуратуре напомнили, что эти средства были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генеральной прокуратуры.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Погода в Украине 16 октября ухудшится, ожидаются туманы в центральных, южных, восточных областях. Синоптики отмечают, что завтра ночью и утром в центре, на юге, востоке и в Карпатском регионе туманы, видимость 200-500 м. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Эксперт дал прогноз курса доллара до конца года

Общий тренд укрепления гривны к доллару в этом году завершен, и отметку в 24 грн за доллар национальная валюта пройти не сможет. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик Максим Пархоменко. Как сообщается, потенциал для укрепления гривны уже исчерпан.

На Украину обрушатся сразу две магнитные бури: как уберечься

Магнитные бури скоро накроют планету мощным ударом. Пик геомагнитных колебаний стоит ожидать в период с 24 по 25 октября. Но и 26 октября Солнце все еще будет сохранять свою активность. Эксперты сообщили, как уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь.