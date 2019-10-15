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Ryanair запускает еще более 40 маршрутов из Украины

Новости » Общество    15.10.2019 - 12:06
Ryanair запускает еще более 40 маршрутов из Украины
Фото: Дэвид О'Брайан (РБК-Украина)

Новые маршруты запустят летом 2020 года

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новых маршрута из Украины. Об этом на пресс-конференции заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, изначально Ryanair планировал запустить всего 42 маршрута из Украины, но на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

"Моя цель была объявить о запуске 42 новых маршрутов из Украины Ryanair летом следующего года, а также сообщить министру (инфраструктуры, - ред.) об этих новых маршрутах", - добавил О'Брайан.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине могут отменить НДС на внутренние авиаперевозки. Кроме того, он заявил о планах в три раза повысить авиамобильность украинцев.

Кроме того, ранее стало известно, что из Украины откроют новое лоукост-направление в Польшу. В частности, речь идет о новом маршруте Херсон - Краков, который запустят с 21 декабря. Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

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