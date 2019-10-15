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Зеленский внес изменения в состав СНБО

Новости » Политика    15.10.2019 - 15:05
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В состав СНБО ввели Данилова, Евдокимова и Бухарева

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели нового секретаря СНБО Алексея Данилова, главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, замглавы СБУ - начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Владислава Бухарева.

Кроме того, из состава СНБО выведен бывший секретарь Александр Данилюк.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная может быть назначена на должность в СНБО. Отметим, Алексея Данилова назначили секретарем СНБО в начале октября после того, как эту должность со скандалом покинул Александр Данилюк. По его словам, он написал заявление об уходе из-за разногласий с командой президента.

На прошлой неделе СНБО провел совещание по информационному противодействию агрессии против Украины.

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