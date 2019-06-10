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Победа Португалии в Лиге наций не гарантировала ей выход на Евро-2020

Новости » Спорт    10.06.2019 - 10:02
Победа Португалии в Лиге наций не гарантировала ей выход на Евро-2020
Фото: Португалия стала победителем первой в истории Лиги наций (twitter.com/selecaoportugal)

Делать это придется официальным и привычным путем отборочной группы

Победа сборной Португалии в новом турнире УЕФА Лиге наций, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи, не гарантирует ей выход на Евро-2020. Об Этом информирует tribuna.com.

Если Португалия или любая другая команда из плей-офф финального турнира Лиги наций не выйдет на чемпионат Европы через квалификацию, то сыграет в матчах на вылет за право на попадание на турнир. Эти матчи пройдут в 2020 году.

В финальной части Лиги наций также играли Нидерланды, Англия и Швейцария.

Напомним, Португалия играет в одной группе со сборной Украины в отборе на Евро-2020. 

Команда Андрея Шевченко лидирует в группе B, сыграв в трех стартовых матчах отбора вничью против Португалии (0:0), а затем одолев Люксембург со счетом 2:1 и Сербию - 5:0.

Португалия после двух матчей занимает третье место в группе.

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