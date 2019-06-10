ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перемога Португалії в Лізі націй негарантувала їй вихід на Євро-2020

Новини » Спорт    10.06.2019 - 10:02
Перемога Португалії в Лізі націй негарантувала їй вихід на Євро-2020
Фото: Португалія стала переможцем першої в історії Ліги націй (twitter.com/selecaoportugal)

Робити це доведеться офіційним і звичним шляхом відбіркової групи

Перемога збірної Португалії в новому турнірі УЄФА Лізі націй, заснованого в 2018 році з метою замінити товариські матчі, не гарантує їй вихід на Євро-2020. Про Цьому інформує tribuna.com.

Якщо Португалія або будь-яка інша команда з плей-офф фінального турніру Ліги націй не вийде на чемпіонат Європи через кваліфікацію, то зіграє в матчах на виліт за право на потрапляння на турнір. Ці матчі відбудуться у 2020 році.

У фінальній частині Ліги націй також грали Нідерланди, Англія та Швейцарія.

Нагадаємо, Португалія грає в одній групі зі збірною України у відборі на Євро-2020. 

Команда Андрія Шевченка лідирує у групі B, зігравши у трьох стартових матчах відбору внічию проти Португалії (0:0), а потім здолавши Люксембург з рахунком 2:1 та Сербію - 5:0.

Португалія після двох матчів посідає третє місце в групі.

Арбітр Мальенко завершить кар'єру фіналом Ліги націй Вперше в турнірах УЄФА для збірних буде використана система відеоповторів
Новини України Збірна УкраїниПортугалияотборквалификацияЛіга наційЄвро-2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся