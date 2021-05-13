Победа "Динамо" в Кубке Украины: что известно

Победа в экстра-тайме

В основное время матча ни игрокам "Динамо", ни игрокам "Зари" не удалось забить ни одного гола в ворота противника. Судьбу финального матча турнира решил экстра-тайм, во время которого киевлянам удалось забить победный гол. Победу "Динамо" принес Цыганков, реализовав передачу Родригеса.

"Динамо" празднует победу

Победу в Кубке Украины киевляне начали праздновать еще на стадионе. Игроки киевского клуба эмоционально поздравили друг друга и тренера и сфотографировались с кубком, после чего отправились в раздевалку, где продолжили празднование.

Луческу принес победу второй команде

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал вторым тренером в истории украинского футбола, который выиграл Кубок Украины с двумя разными командами. До этого под руководством Луческу этот турнир несколько раз выиграл "Шахтер".

"Это возможность показать, что игроки сделали за весь год отработали. Когда доходишь до финала и проигрываешь - это большое горе. Финалы не играют - финалы побеждаются", - сказал Луческу после матча.

Фото: Мирча Луческу, тренер "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)