Перемога "Динамо" в Кубку України: що відомо

Перемога в екстра-таймі

В основний час матчу ні гравцям "Динамо", ні гравцям "Зорі" не вдалося забити жодного гола у ворота супротивника. Долю фінального матчу турніру вирішив екстра-тайм, під час якого киянам вдалося забити переможного гола. Перемогу "Динамо" приніс Циганков, реалізувавши передачу Родрігеса.

"Динамо" святкує перемогу

Перемогу в Кубку України кияни почали святкувати ще на стадіоні. Гравці київського клубу емоційно привітали одне одного і тренера та сфотографувалися з кубком, після чого вирушили у роздягальню, де продовжили святкування.

Луческу приніс перемогу другій команді

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу став другим тренером в історії українського футболу, який виграв Кубок України з двома різними командами. До цього під керівництвом Луческу цей турнір декілька разів виграв "Шахтар".

"Це можливість показати, що гравці зробили за весь рік, що відпрацювали. Коли доходиш до фіналу та програєш - це велике горе. Фінали не граються - фінали перемагаються", - сказав Луческу після матчу.

Фото: Мірча Луческу, тренер "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)