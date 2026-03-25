По-весняному тепло, але смуга холоду пройде частиною країни: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За словами Діденко, тепла погода триває і поки що триватиме. Сьогодні, 25 березня, максимальна температура повітря впродовж дня очікується +12...+16 градусів.

"Але цікава смужка холоду витягнеться від Полтавщини-Харківщини через Кропивницький аж до Криму (карта друга), вздовж неї +7...+11 градусів", - уточнила синоптик.

Діденко додала, що опади в більшості областей малоймовірні, лише на південному сході України пройде невеликий дощ.

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні в країні синоптична ситуація змінюватиметься відчутніше, ніж характер погоди.

Тиск продовжуватиме падати, хоча наша територія все ще залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому в більшості областей утримається погода без опадів.

Вітер очікується північно-східний, у західних і північних областях - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, на півдні від +2…+7. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів.

Погода у Києві

У столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі становитиме +1…+3 градуси, вдень +12…+14.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, тепла погода збережеться ще кілька днів, однак наприкінці березня очікується похолодання.

"З 31 березня - 1 квітня в Україну прийде зниження температури. Це цілком логічно напередодні Вербної неділі", - зазначила синоптик.