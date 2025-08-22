"По гриби… у Румунію": прикордонники зловили двох порушників на кордоні

Виїзд з України

Зауважимо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Винятки становлять окремі категорії - зокрема багатодітні батьки, особи з інвалідністю чи ті, хто супроводжує хворих родичів. Також дозволяється виїзд спортсменів, волонтерів і деяких інших груп за спеціальними рішеннями.

Попри це, чимало чоловіків намагаються обійти обмеження і перетнути кордон нелегально. Для цього шукають "стежки" в горах, користуються підробленими документами чи вигаданими приводами.

Прикордонники регулярно повідомляють про затримання таких порушників, які ризикують не лише свободою, але й значними штрафами.

Зокрема раніше ми писали, як прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який на човні організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

А незадовго до того двоє чоловіків поблизу Ужгорода намагались нелегально перетнути кордон на електросамокатах, їх затримали.