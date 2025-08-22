RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"За грибами... в Румынию": пограничники поймали двух нарушителей на границе

Фото: ГПСУ задержали двух молодых людей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники на Буковине задержали двух парней, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Свое намерение они пытались замаскировать под "поход по грибы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как сообщили в ГПСУ, во время мониторинга государственной границы патруль с помощью служебной собаки обнаружил двух мужчин, которые двигались в сторону Румынии.

Сначала они объясняли, что якобы поднялись в горы из соседнего села для сбора грибов.

Впрочем, впоследствии ребята признались, что на самом деле планировали незаконно пересечь границу, используя онлайн-карты для прокладки маршрута.

Пограничники задокументировали попытку нарушения, а молодых людей ожидает ответственность согласно украинскому законодательству.

Выезд из Украины

Заметим, что в Украине с начала полномасштабного вторжения действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Исключения составляют отдельные категории - в частности многодетные родители, лица с инвалидностью или те, кто сопровождает больных родственников. Также разрешается выезд спортсменов, волонтеров и некоторых других групп по специальным решениям.

Несмотря на это, многие мужчины пытаются обойти ограничения и пересечь границу нелегально. Для этого ищут "тропы" в горах, пользуются поддельными документами или вымышленными поводами.

Пограничники регулярно сообщают о задержании таких нарушителей, которые рискуют не только свободой, но и значительными штрафами.

В частности, ранее мы писали, как пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который на лодке организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

А незадолго до того двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияПограничная служба