"За грибами... в Румынию": пограничники поймали двух нарушителей на границе

Выезд из Украины

Заметим, что в Украине с начала полномасштабного вторжения действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Исключения составляют отдельные категории - в частности многодетные родители, лица с инвалидностью или те, кто сопровождает больных родственников. Также разрешается выезд спортсменов, волонтеров и некоторых других групп по специальным решениям.

Несмотря на это, многие мужчины пытаются обойти ограничения и пересечь границу нелегально. Для этого ищут "тропы" в горах, пользуются поддельными документами или вымышленными поводами.

Пограничники регулярно сообщают о задержании таких нарушителей, которые рискуют не только свободой, но и значительными штрафами.

В частности, ранее мы писали, как пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который на лодке организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

А незадолго до того двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах, их задержали.