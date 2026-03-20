Плюс 27% за рік: названо місто, де ціни на квартири зростають найшвидше в Україні

Протягом останнього року вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України продемонструвала впевнене зростання у більшості регіонів. Згідно з порівнянням даних за лютий 2026 року до лютого 2025 року, ціни піднялися на 10-20% у переважній частині обласних центрів.
Детальніше про те, як змінилися цінники на житло в різних містах розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
Найвищі темпи зростання медіанної вартості купівлі житла спостерігаються у Тернополі. За рік ціни там підскочили на 27%, досягнувши позначки 51,3 тис. доларів.
До переліку міст із суттєвим подорожчанням також увійшли:
У Києві медіанна вартість однокімнатної квартири збільшилася на 18%. Станом на лютий 2026 року ціна в Києві становить майже 79 тис. доларів. Аналогічне зростання на 18% зафіксоване в Івано-Франківську (до 47,4 тис. доларів).
В інших обласних центрах динаміка виглядає так:
Більш помірне зростання продемонстрували Чернігів та Дніпро (+10%), Ужгород (+8%), а також Вінниця та Черкаси (+3%).
Попри загальну тенденцію, у трьох містах динаміка була інакшою. У Миколаєві ціна залишилася на рівні минулого року - близько 20 тис. доларів.
Зниження вартості відбулося лише у двох обласних центрах:
