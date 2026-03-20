Плюс 27% за год: назван город, где цены на квартиры растут быстрее всего в Украине

В течение последнего года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Украины продемонстрировала уверенный рост в большинстве регионов. Согласно сравнению данных за февраль 2026 года к февралю 2025 года, цены поднялись на 10-20% в подавляющей части областных центров.
Подробнее о том, как изменились ценники на жилье в разных городах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
Самые высокие темпы роста медианной стоимости покупки жилья наблюдаются в Тернополе. За год цены там подскочили на 27%, достигнув отметки 51,3 тыс. долларов.
В перечень городов с существенным подорожанием также вошли:
В Киеве медианная стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 18%. По состоянию на февраль 2026 года цена в Киеве составляет почти 79 тыс. долларов. Аналогичный рост на 18% зафиксирован в Ивано-Франковске (до 47,4 тыс. долларов).
В других областных центрах динамика выглядит так:
Более умеренный рост продемонстрировали Чернигов и Днепр (+10%), Ужгород (+8%), а также Винница и Черкассы (+3%).
Несмотря на общую тенденцию, в трех городах динамика была иной. В Николаеве цена осталась на уровне прошлого года - около 20 тыс. долларов.
Снижение стоимости произошло только в двух областных центрах:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в прифронтовых городах Украины дома дешевеют и продаются по низким ценам, тогда как в относительно безопасных регионах, особенно на западе и в Киеве, стоимость жилья стремительно растет.
Также мы писали, что за последние годы однокомнатные квартиры больше всего подорожали в западных и центральных городах, тогда как в прифронтовых регионах рост был слабым или цены даже снизились в долларах. Главные причины - война, миграция и повышенный спрос на более безопасные области.