Плюс "20 км/год" не буде? Як в Україні хочуть змінити штрафи за перевищення швидкості

Смертність на дорогах

Як пояснюють ініціатори законопроекту, перевищення швидкості є порушенням, яке становить найбільшу небезпеку для життя та здоров'я людини на дорозі.

Так, за даними Національної поліції України у 2024 році перевищення швидкості стало причиною:

смерті 1 770 людей із 3 202 загиблих внаслідок ДТП, що становить 55% випадків усіх смертей на дорогах;

травмування 12 624 людей із 32 023 травмованих внаслідок ДТП, що становить майже 40% усіх випадків травмування на дорогах.

Автори зазначають, що надмірна швидкість була основною причиною смертності та травмування внаслідок ДТП, як до, так і з початку повномасштабного вторгнення. За попередні 3 роки (з 2022 року 2024 рік) загальна кількість загиблих в ДТП сягнула 9046 людей.

Щорічно надмірна швидкість ставала причиною смерті у більш ніж половині випадків від усіх ДТП. Таким чином, щонайменше кожна друга смерть на дорозі стається внаслідок надмірної швидкості.

Окрім того, всього за вказаний період 84 670 людина була травмована. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною травмування у майже 30% - 40% випадків від усіх ДТП.

Чому це важливо

За міжнародними дослідженнями, швидкість руху між 30 та 70 км/год має вирішальний вплив на ймовірність та наслідки скоєння ДТП, особливо коли йдеться про рух у населених пунктах, в якому беруть участь вразливі учасники дорожнього руху - пішоходи й велосипедисти.

Різниця у швидкості руху між 50 км/год та 70 км/год є незначною з точки зору водія, однак вона є вирішальним фактором між життям й смертю у випадку ДТП.

Саме з цих причин в ЄС існує стандартне обмеження швидкості 50 км/год в населених пунктах (яке запровадила й Україна у 2019 році), а на вулицях, де є змішаний рух пішоходів й велосипедистів, обмеження швидкості часто складає 30 км/год або менше.

В Україні ж, у сприйнятті українських водіїв, фактичне обмеження швидкості руху в містах й селах складає 70 км/год, адже до цього рівня штрафні санкції за це порушення відсутні.

Які зміни в штрафи за перевищення швидкості хочуть внести

"Зазначена статистика Національної поліції України свідчить про те, що порушення швидкості є найбільш небезпечним правопорушенням за ступенем небезпеки для життя та здоров’я усіх учасників дорожнього руху", - йдеться в тексті законопроекту.

Водночас Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не враховує ступінь суспільної небезпеки, яку створює для всіх учасників дорожнього руху таке правопорушення як перевищення швидкості.

Зокрема, зараз КУпАП передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Нардепи вважають, що такий підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год.

Тим часом як серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації.

Тож законопроєкт пропонує встановити притягнення до відповідальності за перевищення дозволеної швидкості вже на 10 км/год (а не на 20 км/год, як зараз).

Також пропонується збільшити штрафи за перевищення швидкості, а також запровадити їх градацію, залежно від того, наскільки суттєвим є перевищення.

Автори пояснюють, що при розробці законопроекту вивчали досвід інших країн, в більшості яких штрафують за перевищення швидкості на 5-10 км/год, а в низці держав (зокрема, в Польщі) введено градацію штрафів.

Таким чином, в законопроєкті №13314 пропонується встановити такі нові штрафи за перевищення швидкості:

за перевищення на 10 км/год - 340 гривень;

за перевищення на 20 км/год - 680 гривень;

за перевищення на 30 км/год - 1360 гривень;

за перевищення на 40 км/год - 1700 гривень;

за перевищення на 60 км/год - 2720 гривень;

за перевищення на 80 км/год - 3400 гривень.

Крім того, якщо перевищення швидкості призвело до створення аварійної ситуації, водія можуть позбавити права керування на строк від 6 місяців до 1 року.