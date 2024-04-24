Заплатити чи гальмувати: який штраф загрожує водію за перевищення швидкості

Перевищення швидкості - це не лише порушення правил дорожнього руху, але й серйозна загроза для життя водія, його пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Навіть незначне перевищення швидкості може призвести до трагічних наслідків, тому важливо завжди дотримуватися встановлених обмежень.

Який штраф очікує водія за перевищення швидкості - читайте в матеріалі РБК-Україна. При підготовці статті був використаний Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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В Україні діють штрафи за перевищення швидкості під час руху. При цьому розмір штрафу залежить від того, на скільки водій перевищив дозволену швидкість.

Перевищення швидкості на 20 км/годину

Згідно з чинним законодавством України, за перевищення дозволеної швидкості руху на більше ніж 20 км/год водію загрожує штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 340 гривень.

При цьому немає "нештрафованих" 20 км/год: навіть незначне перевищення швидкості може призвести до штрафу.

Перевищення швидкості на 50 км/годину

Якщо водій їде на понад 50 км/год швидше дозволеного, то муситиме сплатити штраф в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума складає 1700 гривень.

Штраф за аварійну обстановку при перевищенні швидкості

Порушення правил дорожнього руху, які спричинили створення аварійної ситуації, караються жорсткіше, ніж звичайні порушення.

Згідно з чинним законодавством водії, які своїми діями примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки, штрафуються в розмірі вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме на суму 1445 гривень.

Крім того, суд може позбавити водія права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.

Збільшення штрафів

Якщо порушник, якого засікли камери автофіксації порушень, сплатить свій штраф упродовж 10 робочих днів із дня повідомлення, то він зможе заплатити лише половину вартості штрафу.

Однак якщо не сплатити штрафи за порушення ПДР упродовж 15 днів, вони подвоюються.