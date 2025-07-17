Пляжі Одеси відкриті: де можна купатися цього літа - перелік усіх зон

Нагадаємо, у Києві офіційно не відкривали пляжний сезон, однак купатися можна. МОЗ повідомляє, що станом на кінець червня безпечними визнано 10 пляжів у столиці та ще 2 - в області. Водойми перевіряють щотижня. Водночас українців закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку.

Також РБК-Україна розповідало, яку їжу не варто брати на пляж у спеку, щоб не отруїтися.

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