Пляжи Одессы открыты: где можно купаться этим летом - перечень всех зон

Напомним, в Киеве официально не открывали пляжный сезон, однако купаться можно. Минздрав сообщает, что по состоянию на конец июня безопасными признаны 10 пляжей в столице и еще 2 - в области. Водоемы проверяют еженедельно. В то же время украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха.

Также РБК-Украина рассказывало, какую еду не стоит брать на пляж в жару, чтобы не отравиться.

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