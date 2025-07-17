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Пляжи Одессы открыты: где можно купаться этим летом - перечень всех зон

Фото: Пляж в Одессе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области продолжают открывать пляжи для купального сезона. По состоянию на 17 июля в регионе официально разрешили посещение 32 зон отдыха у моря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Какие пляжи открыли

Одесская ОВА согласовала открытие еще трех пляжных участков в Одессе: Red Line, Портофино, Курортный.

Таким образом, всего в области действует 32 официально разрешенные зоны для купания:

  • 30 - в городе Одесса,
  • 1 - в Черноморске,
  • 1 - в поселке Приморское (Измаильский район).

Список пляжей постоянно обновляется после прохождения проверок.

Полный перечень пляжей в Одессе

В частности, в городе действуют такие пляжи:

  • Итака,
  • Инклюзивный пляж "Безмеж",
  • Буфет на Малом Фонтане,
  • Гранд Петтин,
  • Куба,
  • Калетон,
  • Муниципальный пляж "Чайка",
  • Сигал Бич,
  • Муниципальный пляж "Курортный",
  • Паблик,
  • Андерхилл,
  • Либерти,
  • Ибица,
  • Варадеро,
  • Кораблик,
  • Киви,
  • 5 участков "Соло Бич",
  • Кокос,
  • Кокос-Курортный,
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 на "Золотом берегу",
  • Ланжерон,
  • Муниципальный пляж для людей с инвалидностью (11 ст. Большого Фонтана),
  • Red Line,
  • Портофино,
  • Курортный.

В ОВА отмечают, что во время воздушной тревоги, шторма (от 2 баллов) или обнаружения подозрительных предметов - пребывание людей у моря строго запрещено.

Напомним, в Киеве официально не открывали пляжный сезон, однако купаться можно. Минздрав сообщает, что по состоянию на конец июня безопасными признаны 10 пляжей в столице и еще 2 - в области. Водоемы проверяют еженедельно. В то же время украинцев призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха.

Также РБК-Украина рассказывало, какую еду не стоит брать на пляж в жару, чтобы не отравиться.

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