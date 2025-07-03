Спека наступає. Де в Києві можна безпечно відпочити біля води
Офіційно цьогоріч пляжний сезон у Києві не відкривали, втім спеціальні служби постійно моніторять якість води й безпечність її для купання. Тож кияни все-таки мають можливість відпочити біля водойм.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Безпечні для купання пляжі Києва
Водойми моніторять щотижня. Станом на 27 червня, для відпочинку у Києві безпечні 10 пляжів та два - в області.
На яких столичних пляжах можна купатися:
- "Передмістна слобідка";
- "Центральний";
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий;
- ;Золотий;
- "Молодіжний";
- "Тельбін";
- "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії;
- "Острів Оболонь".
Безпечні пляжі в області:
- міський пляж "Центральний" у Білій Церкві;
- дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району.
Моніторинг водойм проводять щотижня (фото: Getty Images)
Правила безпеки на воді
Під час відпочинку на воді варто пам'ятати про базові правила безпеки:
- купатися можна лише в спеціально відведених та обладнаних місцях;
- купатися дозволяється в безвітряну погоду при швидкості вітру до 10м/сек, температурі води - не нижче +18 градусів, повітря - не нижче +24 градусів;
- заходити у воду слід повільно, щоб тіло змогло поступово звикнути до різниці температур повітря та води;
- рекомендується перебувати у воді не довше 15 хвилин;
- після купання краще уникати сонячних ванн і відпочити в тіні;
- не варто купатися наодинці біля крутих, стрімких берегів або там, де берег густо заріс рослинністю;
- перед тим, як стрибати у воду, обов’язково перевірте безпеку дна і достатню глибину водойми;
- пірнати слід лише у місцях із прозорою водою, рівним дном і достатньою глибиною;
- під час купання уникайте різких рухів, не тримайте м’язи у постійному напруженні, дихайте рівномірно, не перевтомлюйтеся і не беріть участь у великих запливах без консультації лікаря та належної підготовки.
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