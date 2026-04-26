"Плямисте забруднення": що сьогодні з радіацією у Чорнобильській зоні та в чому небезпека

Після катастрофи на ЧАЕС у зоні відчуження майже одразу створили систему радіаційно-екологічного моніторингу. Чорнобильська зона пройшла шлях від мертвої території до унікального заповідника.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна радіоеколог, ліквідатор і генеральний директор "Екоцентру" Сергій Кірєєв.
Експерт розповів, що система радіаційно-екологічного моніторингу сформувалось "у сучасному вигляді" не одразу, а лише "десь наприкінці 90-х на початку 2000-х" років.
"Зараз відбувається тільки модернізація деяких систем, застосовуються нові підходи", - уточнив Кірєєв.
Він пояснив, що у процесі радіаційно-екологічного моніторингу фахівці "охоплюють" всі складові довкілля: підземні та поверхневі води, приземний шар атмосфери, випадання радіонуклідів з атмосфери, ландшафтні полігони, гідробіонти тощо.
"Аналізуємо всі відібрані проби на вміст радіонуклідів та відслідковуємо динаміку об'єктів моніторингу які можуть вплинути або змінити радіаційний стан у зоні відчуження", - поділився радіоеколог.
Допомагає з цим, зокрема, "автоматизована система радіаційного стану" або АСКРО (39 датчиків гамма-випромінювання якої розташовані по всій зоні).
"Ця система налаштована на два режими. У нормальному - інформація про потужності дози гамма-випромінювання приходить в оперативне-диспетчерський центр щогодини", - пояснив спеціаліст.
При цьому "якщо відбувається якась подія" - система "переходить у режим надзвичайної ситуації", а "інформація надходить кожні 3-5 хвилин".
Кірєєв нагадав, що "умовна норма" радіації для населення - до 0,3 мікрозіверти на годину.
Адже насправді "є місця (і не тільки в Україні), де природний фон - значно вищий". Зокрема на Поліссі.
Експерт повідомив, що сьогодні "високі рівні фіксують навколо промислового майданчика ЧАЕС" і "по слідах випадіння радіонуклідів":
Науковець розповів, що в цілому "радіоактивні речовини мають період напіврозпаду від декількох секунд і до кількох тисяч років".
"Цезій-137 розпадається за 30 років, стронцій-90 - за 28 років. Тобто вже зараз цих елементів стало наполовину менше, ніж було одразу після аварії", - пояснив Кірєєв.
Водночас, за його словами, там "досі залишаються ізотопи плутонію та америцію з великими періодами напіврозпаду" (адже, наприклад, плутоній-239 має період напіврозпаду 24 тисячі років".
"У зоні відчуження - плямисте забруднення", - констатував радіоеколог.
Він зауважив також, що "радіонукліди мають різні види випромінювання: альфа, бета та гамма" (гамма - найбільш небезпечне для зовнішнього опромінення, від нього захищає лише значна відстань або свинцеві чи бетонні перешкоди, - Ред.).
Отже, за словами Кірєєв, саме ці "небезпечні частки створюють радіаційну обстановку у Чорнобильській зоні".
