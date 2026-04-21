В Україні з'явилась нова відзнака президента: для кого вона створена і як виглядає (фото)

В Україні запровадили нову відзнаку президента - "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ президента України.

Кого з українців можуть нагородити новою відзнакою

Згідно з указом №323/2026 (від 20 квітня 2026 року) в Україні запроваджується нова відзнака президента - "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС".

Нею будуть нагороджуватись ті з громадян України, хто безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

При цьому нагородження відзнакою посмертно - не здійснюється.

Як виглядає нова відзнака та з чого складається

У документі повідомляється, що нова відзнака президента України:

виготовляється зі сплавів міді;

має форму круга кольору жовтого металу діаметром 32 мм.

На лицьовому боці відзнаки - у центрі на тлі земної кулі - розміщено знак радіаційної небезпеки, покритий чорною емаллю.

У правій нижній частині - зображення 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС (яке частково накладається на знак радіаційної небезпеки).

По колу йде напис "Рятівникам світу від ядерної катастрофи" (відокремлений від центра відзнаки бортиком).

Нова відзнака президента України (інфографіка: president.gov.ua)

На зворотному боці відзнаки - у центрі - вміщено напис у п'ять рядків: "За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" (обрамлений по колу лавровим вінком із вплетеними в нього гілками терну).

Зазначається, що відзнака має опуклий бортик з кожного боку, а всі зображення та написи - рельєфні.

До самої відзнаки додається:

шовкова муарова стрічка, з 8 поздовжніми смужками (чорна, жовта, темно-червона, синя, жовта, чорна, жовта, темно-червона);

"значок-розетка" з латуні, у вигляді диска діаметром 12 мм із чотирма концентричними колами (покритими - від центру до краю - синьою, жовтою, чорною, темно-червоною емаллю);

посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення до нової відзнаки (інфографіка: president.gov.ua)

"Відзнаку носять на грудях зліва і за наявності в особи інших державних нагород України її розміщують після них. Замість відзнаки нагороджений може носити планку (на форменому одязі) або значок-розетку (на цивільному одязі)", - уточнюється в документі