"Пятнистое загрязнение": что сегодня с радиацией в Чернобыльской зоне и в чем опасность

Как именно мониторят ситуацию в Чернобыльской зоне

Эксперт рассказал, что система радиационно-экологического мониторинга сформировалась "в современном виде" не сразу, а лишь "где-то в конце 90-х в начале 2000-х" годов.

"Сейчас происходит только модернизация некоторых систем, применяются новые подходы", - уточнил Киреев.

Он объяснил, что в процессе радиационно-экологического мониторинга специалисты "охватывают" все составляющие окружающей среды: подземные и поверхностные воды, приземный слой атмосферы, выпадение радионуклидов из атмосферы, ландшафтные полигоны, гидробионты и т.п.

"Анализируем все отобранные пробы на содержание радионуклидов и отслеживаем динамику объектов мониторинга, которые могут повлиять или изменить радиационное состояние в зоне отчуждения", - поделился радиоэколог.

Помогает с этим, в частности, "автоматизированная система радиационного состояния" или АСКРО (39 датчиков гамма-излучения которой расположены по всей зоне).

"Эта система настроена на два режима. В нормальном - информация о мощности дозы гамма-излучения приходит в оперативно-диспетчерский центр каждый час", - объяснил специалист.

При этом "если происходит какое-либо событие" - система "переходит в режим чрезвычайной ситуации", а "информация поступает каждые 3-5 минут".

Для измерения радиации "вручную" может понадобиться дозиметр-радиометр (фото: Getty Images)

Какая сейчас ситуация с радиацией в зоне отчуждения

Киреев напомнил, что "условная норма" радиации для населения - до 0,3 микрозиверта в час.

Ведь на самом деле "есть места (и не только в Украине), где природный фон - значительно выше". В частности на Полесье.

Эксперт сообщил, что сегодня "высокие уровни фиксируют вокруг промышленной площадки ЧАЭС" и "по следам выпадения радионуклидов":

средняя мощность на Административно-бытовом корпусе станции (АБК-1) - около 0,4 мкЗв/ч в час;

на нефтебазе - 4,5 мкЗв/ч;

на ВЗС-2 - 4,9 мкЗв/ч;

на ДСГ-2 - 7,3 мкЗв/ч;

на ХОЯТ-1 и пожарном депо - почти 2 мкЗв/ч;

на ХОЯТ-2 - 0,2 мкЗв/ч;

на выезде за пределы зоны в КПП Дитятки - 0,09 мкЗв/ч.

Ученый рассказал, что в целом "радиоактивные вещества имеют период полураспада от нескольких секунд и до нескольких тысяч лет".

"Цезий-137 распадается за 30 лет, стронций-90 - за 28 лет. То есть уже сейчас этих элементов стало наполовину меньше, чем было сразу после аварии", - объяснил Киреев.

Главные радионуклиды после аварии на ЧАЭС (инфографика: РБК-Украина)

В то же время, по его словам, там "до сих пор остаются изотопы плутония и америция с большими периодами полураспада" (ведь, например, плутоний-239 имеет период полураспада 24 тысячи лет".

"В зоне отчуждения - пятнистое загрязнение", - констатировал радиоэколог.

Он отметил также, что "радионуклиды имеют разные виды излучения: альфа, бета и гамма" (гамма - наиболее опасное для внешнего облучения, от него защищает только значительное расстояние либо свинцовые или бетонные препятствия, - Ред.)

Следовательно, по словам Киреева, именно эти "опасные частицы создают радиационную обстановку в Чернобыльской зоне".