На Плутоні й Титані знайшли загадкову молекулу: вчені не знають, що це

У чому полягає суть аномального сигналу?

Згідно з заявою науковців, виявлена спектральна смуга знаходиться на однаковій інфрачервоній довжині хвилі у 5 мікрон як на Титані, так і на Плутоні. Це свідчить про те, що світло на цих двох небесних тілах поглинається абсолютно однаково.

Вперше аномалію помітив планетолог з Паризької обсерваторії Бруно Безар під час аналізу даних спостережень Титана за листопад 2022 року.

Для виключення апаратної помилки дані перевірили через два незалежні інструменти телескопа JWST - спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону (NIRSpec) та інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI). Обидва прилади підтвердили наявність сигналу.

Згодом Безар звернувся до колеги з Паризької обсерваторії Еммануеля Лелуша, який очолював програму спостережень Плутона за травень 2023 року. Аналіз даних підтвердив наявність ідентичного сигналу поглинання і на цій карликовій планеті.

Цікаво, що виявлена спектральна сигнатура не відповідає жодному зі стандартних каталогізованих спектрів простих планетарних льодів.

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Гіпотези походження

Бруно Безар наголошує на тому, що виявлена молекула є не біосигнатурою, а результатом добіологічної хімії.

Основні наукові припущення щодо природи сполуки:

Вона належить до сімейства вуглеводнів, відомих як алени (єдині відомі органічні сполуки з сильним поглинанням у діапазоні 5 мікрон).

Це відома молекула, спектральний відбиток якої змістився через змішування з іншими ще не каталогізованими планетарними льодами.

Обидва світи мають атмосфери, у яких переважають азот і метан. Під дією ультрафіолетового сонячного випромінювання у верхніх шарах атмосфери ці молекули розпадаються на активні хімічні фрагменти, які рекомбінують у складні органічні сполуки та у вигляді "снігу" осідають на поверхню.

Поверхневе, а не атмосферне походження сполуки підтверджується кількома факторами:

Зміна сигналу від центра до краю диска Титана: при скануванні від центра до краю аномальний сигнал поступово слабшав через геометрію огляду плоскої поверхні під кутом (на відміну від чадного газу в атмосфері, інтенсивність якого залишалася незмінною).

Розряджена атмосфера Плутона: атмосфера Плутона занадто тонка для утворення сигналу такої глибини. Отже, тверда поверхня залишається єдиним можливим джерелом.

Відсутність сигналу на Ганімеді: аналіз спостережень супутника Юпітера Ганімеда, який не має азотно-метанової атмосфери, не виявив слідів цієї аномалії.

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Перспективи дослідження

Наразі дослідники аналізують свіжі дані JWST для картографування сигналу за картою обертання Титана. Це дозволить встановити, чи пов'язана невідома сполука з конкретними геологічними структурами, зокрема з органічними дюнами.

Додаткові дані може надати місія NASA Dragonfly. Запуск гвинтокрила заплановано на 2028 рік із прибуттям до Титана в середині 2030-х років.

Хоча Dragonfly не має інфрачервоного спектрометра, його мас-спектрометр дозволить безпосередньо аналізувати склад органічних молекул на поверхні супутника.