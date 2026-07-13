Ефективніше за місії NASA: Китай пропонує підривати астероїди ядерною зброєю

Китайські вчені запропонували новий спосіб захисту Землі від астероїдів. Замість підриву ядерного заряду біля космічного тіла вони пропонують спочатку пробурити у ньому глибокий кратер, закласти всередину вибухівку і лише тоді здійснити детонацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Space: Science and Technology .

﻿Масштаби загрози та обмеженість методів NASA

Наразі астрономам відомо про існування близько 16 000 навколоземних астероїдів. За даними NASA, 1 784 з них вважаються потенційно небезпечними.

До цієї категорії належать космічні скелі розміром понад 140 метрів, орбіта яких проходить ближче ніж за 7,48 мільйона кілометрів від нашої планети.

Хоча пряма загроза зіткнення наразі відсутня (наприклад, небезпека від астероїда 2024 YR4, який міг упасти у 2032 році, нещодавно знизилася майже до нуля), людство все одно потребує надійного плану дій.

До слова, у 2022 році NASA успішно продемонструвала метод кінетичного удару під час місії DART, протаранивши астероїд космічним апаратом для зміни траєкторії.

Проте китайські вчені наголошують, що для об'єктів розміром понад 100 метрів подібні методи відхилення є малоефективними, особливо якщо до зіткнення залишається мало часу.

Дослідники вважають, що лише колосальна енергія ядерного вибуху здатна миттєво вирішити проблему великого космічного тіла.

Дві моделі захисту: чому вибух зсередини діє краще?

У своєму дослідженні китайські фахівці змоделювали два варіанти застосування ядерної зброї проти астероїдів різного розміру та щільності:

Перший метод - пряма детонація при зіткненні, коли заряд вибухає безпосередньо на поверхні об'єкта, залишаючи невеликий слід;

Другий метод - попереднє утворення глибокого кратера за допомогою спеціального проникного пристрою з подальшим підривом боєголовки всередині скелі.

Комп'ютерне моделювання на основі бази даних віртуальних загроз показало, що саме другий варіант із глибоким закладанням заряду є найкращим рішенням.

Завдяки автономному вибору місця для удару та детонації на великій глибині вибухова енергія значно краще поєднується з масою астероїда. Це гарантує, що космічний об'єкт буде розбитий на дрібні безпечні уламки ще на підльоті до Землі.

Хоча наразі планета перебуває у безпеці, вчені впевнені, що розробка таких детальних планів оборони є життєво важливою для майбутнього людства.