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На Марсі вперше знайшли рідкісний мінерал: чому це стало науковою сенсацією

19:13 06.07.2026 Пн
3 хв
Коштовний мінерал у метеориті виявили уперше
aimg Ольга Завада
На Марсі вперше знайшли рідкісний мінерал: чому це стало науковою сенсацією Вчені з'ясували, як на Марсі утворився рідкісний мінерал (фото: Unsplash)
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Міжнародна група науковців знайшла гранат у зразку марсіанської породи. Мінерал виявили під час детального аналізу фрагмента знаменитого метеорита NWA 8171.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Geochemical Perspectives Letters.

Чому знахідка є сенсацією для науки?

У геології гранат вважається одним із найбільш інформативних мінералів. Він утворюється за дуже конкретних умов - за певного співвідношення тепла, екстремального тиску та хімічного середовища.

Досі на Марсі знаходили лише мікроскопічні вкраплення, що виникли під час вивільнення енергії від ударів астероїдів, однак повноцінну породу з цим мінералом зафіксовано вперше.

Фрагмент породи містить різновид граната - андрадит, який залягає всередині закругленого уламка (класта) розміром приблизно 540 на 830 мікрометрів.

Як виявили прихований мінерал у космічному бетоні?

Дослідження очолила доцентка Таня Кізовські з Брокського університету у Канаді.

Команда Кізовські аналізувала хімічний склад марсіанського метеорита Northwest Africa 8171 (NWA 8171), що зберігається в колекції Королівського музею Онтаріо.

Цей метеорит є поліміктовою реголітовою брекчією - "космічним бетоном", що складається з уламків різних стародавніх порід Марса, спресованих разом приблизно півтора мільярда років тому під час падіння астероїда.

Спочатку дослідники припустили, що дивна хімічна зона - це звичайний піроксен, який часто зустрічається у космічних зразках. Проте, скориставшись спеціалізованим лазерним обладнанням музею та електронними мікроскопами Портсмутського університету у Великій Британії, вони несподівано підтвердили кристалічну структуру граната.

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Два сценарії появи граната на Марсі

Ендогенний метаморфізм: порода зазнала колосального нагрівання та тиску всередині самої планети через підняття гарячої магми в марсіанську кору.

Ударний метаморфізм: гранат сформувався в епіцентрі колосального вибуху, коли в поверхню Марса врізався інший великий метеорит.

Дилема походження: марсіанський чи позамарсіанський уламок?

Попри ейфорію, автори дослідження закликають до обережності. Оскільки метеорит є сумішшю уламків з поверхні планети, існує ймовірність позамарсіанського походження.

Гранат міг прилетіти на Червону планету у складі іншого космічного тіла та просто застрягти в його реголіті під час давнього зіткнення.

Знайдений уламок має неоднорідну структуру та складається з двох різних частин. Перша частина - це домен андрадиту-діопсиду, який багатий на кальцієвий гранат, але показує аномальні коливання хімічного складу.

Друга частина - це домен калієвого шпат-авгіту, що має чіткі хімічні маркери, які ідеально збігаються з іншими відомими марсіанськими зразками.

Щоб остаточно з'ясувати походження мінералу, вченим необхідно провести аналіз ізотопів кисню - вони є унікальним "паспортом" будь-якої планети у Сонячній системі.

Головна проблема полягає у тому, що такий тест є руйнівним і вимагає знищення частини зразка.

Науковці наразі уникають цього кроку, адже камінь може виявитися єдиним доступним на Землі гранатовмісним матеріалом з Марса.

Наразі автори продовжують вивчати уламок неруйнівними методами, зіставляючи отримані дані з матеріалами, отриманими з марсоходів та орбітальних супутників.

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