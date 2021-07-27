ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 27 липня 2021 15:41
Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал Фото: український плавець Михайло Романчук (Facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасія Рокитна

Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020. Він разом з українцем Сергієм Фроловим виходить у фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федерації плавання України.

Український плавець на дистанції 800 метрів вільним стилем пробився у фінал з найкращим результатом в історії Олімпіад - 7:41.28. Сергій Фролов має результаті - 7:47.67.

У вирішальному запливі буде одразу два українці - ще й Фролов.

Такі результати Олімпіади-2020. Плавання, 800 метрів (вільний стиль):

1. Михайло Романчук ( Україна) - 7:41.28 хвилини

2. Флоріан Вельброк ( Німеччина) - 7:41.77

3. Роберт Фінке ( США) - 7.42.74

Романчуку також вдалося побити рекорд України, який належав йому ж - 7:42.49. Його плавець встановив в 2019 році в Стокгольмі.

Нагадаємо, Світоліна пробилася до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо.

Раніше пара Стрільців Омельчук-Костевич отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту