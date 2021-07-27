Плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал

Український плавець Михайло Романчук встановив рекорд на Олімпіаді-2020. Він разом з українцем Сергієм Фроловим виходить у фінал.

Український плавець на дистанції 800 метрів вільним стилем пробився у фінал з найкращим результатом в історії Олімпіад - 7:41.28. Сергій Фролов має результаті - 7:47.67.

У вирішальному запливі буде одразу два українці - ще й Фролов.

Такі результати Олімпіади-2020. Плавання, 800 метрів (вільний стиль):

1. Михайло Романчук ( Україна) - 7:41.28 хвилини

2. Флоріан Вельброк ( Німеччина) - 7:41.77

3. Роберт Фінке ( США) - 7.42.74

Романчуку також вдалося побити рекорд України, який належав йому ж - 7:42.49. Його плавець встановив в 2019 році в Стокгольмі.