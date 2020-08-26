Площадь пожаров в Калифорнии выросла до полумиллиона гектаров

Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com mx wolf)

В результате пожаров почти 1,5 тысячи домохозяйств были разрушены

Площадь природных пожаров на территории Калифорнии за сутки увеличилась до 505,8 тыс. гектаров. В пожарах погибли 7 человек, более 1400 зданий разрушены.

Об этом сообщает пожарная служба штата.

Отмечается, что в регионе с 15 августа огнем были уничтожены более 1,25 миллиона акров лесов, степей и частных участков, что по площади превышает территорию штата Делавэр.

Ситуация в Калифорнии заставила федеральные власти страны оказать помощь населению.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился разместить людей во временном жилье и выдать гранты на возмещение ущерба, всего из своих домов были эвакуированы около 120 тыс. жителей штата.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров, однако через неделю пожар увеличился более чем в два раза.

Также ранее было известно, что первые жертвы были зафиксированы в округах Напа и Солано.