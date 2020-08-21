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В США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие

Пятница 21 августа 2020 12:57
В США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com Electrical RWC)
Автор: Андрей Козловский

В округах Сан Матео и Санта Круз уже эвакуированы более 28 тысяч человек

В Калифорнии (США) сейчас наблюдаются масштабные лесные пожары, в результате которых уже погибли четыре человека. Еще четверо пострадали.

Об этом сообщает CNN.

По словам губернатора Гэвина Ньюсома, сейчас в Калифорнии наблюдаются лесные пожары, которых уже много лет не видели. Тем временем в округах Сан Матео и Санта Круз уже эвакуированы более 28 тысяч человек.

Таким образом, в результате стихийного бедствия три человека погибли в округе Напа, а одна - в округе Солано.

Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com Electrical RWC)

Напомним, в начале августа в США по меньшей мере четверо человек погибли в результате тропического урагана Исаиас, который достиг восточного побережья штата Северная Каролина.

Также РБК-Украина писало, что на юге Франции вспыхнул лесной пожар, из-за которого эвакуировали 2700 человек.

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