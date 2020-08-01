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Площадь лесных пожаров в Украине за год увеличилась в 40 раз

Украина, Суббота 01 августа 2020 09:28
Площадь лесных пожаров в Украине за год увеличилась в 40 раз
Фото: пожар в Луганской области (facebook com policeLG)
Автор: Максим Зайченко

Количество пожаров увеличилось в три раза

В Украине за год площадь лесных пожаров увеличилась в 40 раз. Обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах негативно повлияло на общую обстановку в государстве.

Об этом сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, передает пресс-центр ведомства.

"Только в лесном фонде страны количество пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза, а площадь - в 40 раз. Поэтому противодействие пожарам в экосистемах для ГСЧС имеет сегодня приоритетное значение", - заявил он на заседании по результатам работы за первое полугодие.

Как писало РБК-Украина, с начала года в пожарах пострадали и погибли более 1700 человек, при этом спасателям удалось спасти 968 человек.

В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере - 1042; в транспорте - 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

Также сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил мужчина поджег поле и его впоследствии задержали.

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