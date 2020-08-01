С начала года в Украине в пожарах погибли более 900 человек

Фото: лесной пожар (УНИАН)

Также пострадали почти 800 человек

В Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 - за последние сутки.

В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере - 1042; в транспорте - 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

Пострадали и погибли более 1700 человек. При этом спасателям удалось спасти 968 человек.

Напомним, ранее в зоне операции Объединенных сил мужчина поджег поле и его впоследствии задержали.

Кроме этого, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.