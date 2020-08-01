ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

С начала года в Украине в пожарах погибли более 900 человек

Украина, Суббота 01 августа 2020 08:31
С начала года в Украине в пожарах погибли более 900 человек
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

Также пострадали почти 800 человек

В Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 - за последние сутки.

В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере - 1042; в транспорте - 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

Пострадали и погибли более 1700 человек. При этом спасателям удалось спасти 968 человек.

С начала года в Украине в пожарах погибли более 900 человекНапомним, ранее в зоне операции Объединенных сил мужчина поджег поле и его впоследствии задержали.

Кроме этого, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь