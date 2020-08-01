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Площа лісових пожеж в Україні за рік збільшилася у 40 разів

Україна, Субота 01 серпня 2020 09:28
Площа лісових пожеж в Україні за рік збільшилася у 40 разів
Фото: пожежа в Луганській області (facebook com policeLG)
Автор: Максим Зайченко

Кількість пожеж збільшилася втричі

В Україні за рік площа лісових пожеж збільшилася в 40 разів. Загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах негативно вплинуло на загальну ситуацію в державі.

Про це повідомив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає прес-центр відомства.

"Тільки в лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася в три рази, а площа - в 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має сьогодні пріоритетне значення", - заявив він на засіданні за результатами роботи за перше півріччя.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року в пожежах постраждали та загинули понад 1700 осіб, при цьому рятувальникам вдалося врятувати 968 осіб.

У житловому секторі виникло 17 735 пожеж; у виробничій сфері - 1042; у транспорті - 2232. В інших сферах або ситуаціях пожежі сталися в 40 438 випадків.

Також повідомлялося, що в зоні операції Об'єднаних сил чоловік підпалив поле і згодом його затримали.

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