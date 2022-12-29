Пливли на човнах. СБУ викрила схему втечі ухилянтів до Євросоюзу

У результаті комплексних заходів правоохоронці задокументували злочинну діяльність і затримала організаторів та учасників схеми.

Повідомляється, що зловмисники пропонували за гроші українцям призовного віку виїхати за межі держави поза контрольно-пропускними пунктами. "Трафік" пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі "обхідними шляхами" в країни Євросоюзу.

СБУ зазначає, що один із маршрутів, який використовувався для прихованого виїзду, проходив на човнах через місцеву прикордонну річку.

Вартість таких послуг становила від 4,5 тисячі доларів. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.

Так, спецслужби двох країн запобігли нелегальному виїзду до західних країн більше сотні ухилянтів.

За даними слідства, до незаконної діяльності причетне транснаціональне злочинне угруповання, яке спеціалізується на організації каналів нелегальної міграції. До складу групи входили громадяни України та Молдови.

Для пошуку потенційних клієнтів ділки використовували власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів були виявлені речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від "туристів".

У межах кримінального провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.