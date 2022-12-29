Плыли на лодках. СБУ разоблачила схему побега уклонистов в Евросоюз

В результате комплексных мероприятий правоохранители задокументировали преступную деятельность и задержали организаторов и участников схемы.

Сообщается, что злоумышленники предлагали за деньги украинцам призывного возраста уехать за пределы государства вне контрольно-пропускных пунктов. "Трафик" пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше "обходными путями" в страны Евросоюза.

СБУ отмечает, что один из маршрутов, который использовался для скрытого выезда, проходил на лодках через местную пограничную реку.

Стоимость таких услуг составила от 4,5 тысяч долларов. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.

Так, спецслужбы двух стран предотвратили нелегальный выезд в западные страны более сотни уклонистов.

По данным следствия, к незаконной деятельности причастна транснациональная преступная группировка, специализирующаяся на организации каналов нелегальной миграции. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

Для поиска потенциальных клиентов дельцы использовали собственные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов были обнаружены вещественные доказательства преступления, в том числе деньги, полученные от "туристов".

В рамках уголовного производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.