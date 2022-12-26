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В горах Закарпаття загубилися ухилянти: прикордонники розпочали пошукову операцію

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Закарпатська область, Понеділок 26 грудня 2022 12:09
В горах Закарпаття загубилися ухилянти: прикордонники розпочали пошукову операцію Фото: У горах на Закарпатті загубилися ухилісти, прикордонники проводять пошуки (ДПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох ухилянтів, які загубилися у горах під час спроби незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Там розповіли, що вчора в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили військовим, що разом з ними було ще четверо чоловіків, що зникли з поля зору.

Для їхнього пошуку українські прикордонники спільно з румунськими колегами розпочали пошукову операцію. Сьогодні до пошуків залучили гелікоптерну авіацію з обох боків кордону.

У ДПСУ зазначають, що пошуки ускладнюють високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на кордоні з Угорщиною контрабандисти трактором мало не наїхали на прикордонників. Їх затримали, але після попереджувальних пострілів.

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