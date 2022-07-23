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Плювок Путіна в обличчя ООН й Туреччини: МЗС про ранковий ракетний удар по Одесі

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Субота 23 липня 2022 12:33
Плювок Путіна в обличчя ООН й Туреччини: МЗС про ранковий ракетний удар по Одесі Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росії знадобилося менше ніж доба, аби порушити домовленості угоди щодо "зернового коридору". Ранковий удар по порту Одеси був плювком голови Кремля Володимира Путіна в обличчя ООН й Туреччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

"Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі", - пише Ніколенко.

За словами прессекретаря МЗС, ранкові удари по порту Одеси були плювком Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали зусиль для досягнення угоди щодо "зернових коридорів".

"Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного", - додає Ніколенко.

Україна закликає ООН й Туреччину забезпечити дотримання Росією її зобов‘язань. У разы невиконання домовленостей, Москва нестиме відповідальність за посилення глобальної продовольчої кризи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Також видання розкривало усі подробиці підписання угоди щодо "зернового коридору" під час переговорів України, Росії, ООН й Туреччини у Стамбулі.

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