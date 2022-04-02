Пленные бойцы Нацгвардии, которых оккупанты забрали из ЧАЭС, находятся в РФ и Беларуси, - Энергоатом

Сообщается, что об этом рассказала жена одного из пленных.

Женщина рассказала, что бойцов морят голодом, не дают воды. Также ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего пленные нуждаются в медицинской помощи, которая не предоставляется.

"Это существенное и грубое нарушение Женевской конвенции. Семьи Нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленных домой", - говорится в сообщении.