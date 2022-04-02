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Пленные бойцы Нацгвардии, которых оккупанты забрали из ЧАЭС, находятся в РФ и Беларуси, - Энергоатом

Оккупанты забрать пленных бойцов Нацгвардии в РФ и Беларусь (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы Национальной гвардии Украины, которых оккупанты 24 февраля взяли в плен в Чернобыльской ЧАЭС и похитили при уходе с нее, вероятно сейчас находятся на территории РФ в городе Смоленск и Республики Беларусь в городе Брагин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сообщается, что об этом рассказала жена одного из пленных.

Женщина рассказала, что бойцов морят голодом, не дают воды. Также ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего пленные нуждаются в медицинской помощи, которая не предоставляется.

"Это существенное и грубое нарушение Женевской конвенции. Семьи Нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленных домой", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС. Также при уходе с Чернобыльской АЭС оккупанты забрали пленных бойцов Нацгвардии и похитили контейнеры для ремонта оборудования.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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