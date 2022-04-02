Полонені бійці Нацгвардії, яких окупанти забрали з ЧАЕС, знаходяться у РФ та Білорусі, - Енергоатом

Бійці Національної гвардії України, яких окупанти 24 лютого взяли у полон у Чорнобильській ЧАЕС та викрали при відході з неї, ймовірно зараз знаходяться на території РФ в місті Смоленськ та Республіки Білорусь в місті Брагін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Повідомляється, що про це розповіла дружина одного з полонених.
Жінка розповіла, що бійців морять голодом, не дають води. Також нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається.
"Це суттєве та грубе порушення Женевської Конвенції. Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС. Також при відході з Чорнобильської АЕС окупанти забрали полонених бійців Нацгвардії та викрали контейнери для ремонту обладнання.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 38-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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