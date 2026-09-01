Фанати хвилювалися даремно: GTA 6 збереже свободу дій для геймерів
Після релізу півгодинного геймплею GTA 6 на Netflix фанати засумнівалися, чи збереже гра звичний рівень свободи механік. Інсайдери вже розкрили нові деталі.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reddit.
Повернення анатомічного реалізму з RDR2 та транспортування об'єктів
Стрімер ElRubius, який опинився серед контент-мейкерів, запрошених компанією Rockstar для особистого знайомства з грою, підтвердив наявність у GTA 6 розширеної системи візуалізації пошкоджень (gore system).
За його словами, рівень деталізації змагатиметься із механіками з Red Dead Redemption 2:
Анатомічна деталізація боїв: гра реалістично відображатиме наслідки вибухів і вогнепальних контактів. Гравці вже помітили підтвердження високої деталізації ефектів у офіційних кадрах під час сцен із вибухами.
Транспортування у багажнику: з'явиться можливість ховати та перевозити нейтралізованих супротивників у багажних відділеннях автомобілів.
Ця функція безпосередньо пов'язана з оновленою системою розшуку: гравцям доведеться фізично приховувати докази злочину, щоб уникнути прискіпливої уваги правоохоронців.
Глибока механіка пограбувань та втечі від поліції
На відміну від GTA V, де пограбування магазинів зводилися до погрози зброєю та швидкої втечі, у GTA 6 спонтанні та сплановані злочини у відкритому світі вимагатимуть підготовки.
Якої саме?
Пошук транспортного засобу: поліція відстежуватиме не лише прикмети головних героїв (Джейсона та Лучії), а й конкретне авто, на якому було скоєно злочин.
Зміна маскування та знищення доказів: для успішного скидання "зірочок" розшуку доведеться заздалегідь готувати змінний одяг, використовувати маски, а також змінювати або навіть спалювати машини втечі у провулках.
Взаємодія із середовищем: приховування слідів та планування шляхів відходу стануть обов'язковою частиною геймплею для уникнення масштабного переслідування.
Як вже повідомлялося, реліз гри відбудеться 19 листопада на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S.