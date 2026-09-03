GTA 6 стане значно реалістичнішою: нові деталі гри злили після закритого показу

Іспанський блогер El Rubius потрапив на закритий показ GTA 6 у студії Rockstar North. Глава розробки Роб Нельсон відкрив безліч нових деталей про ігрові механіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на elrubiusOMG .

Безшовний світ та нові грабежі

Під час презентації розробники показали повну відсутність екранів завантаження. Герої зайшли до готелю, пройшли через лобі та піднялися на ліфті на дах без жодної паузи. Звідти вони викрали гелікоптер.

Механіка пограбувань стала значно складнішою:

Ювелірні магазини можна грабувати поза сюжетними місіями.

На 3D-карті відображаються потенційні точки проникнення та очікуваний куш - від 15 000 до 40 000 доларів.

Гроші, золото та діаманти більше не зникають натисканням однієї кнопки - їх потрібно забирати з каси чи сейфа поштучно.

Взаємодія з транспортом

Гравці отримають нові можливості під час керування авто та іншими засобами пересування. У багажниках автомобілів можна ховати речі або ховатися самим головним героям - Джейсону та Лючії.

Під час руху можна відкривати двері машини, щоб збивати переслідувачів і поліцію на мотоциклах. Також у шостій частині з'являться електросамокати, з яких можна буде бити перехожих ногою на ходу.

Стосунки героїв та масштаб карти

Взаємини між Джейсоном і Лючією безпосередньо впливають на ігровий процес. Якщо під час пограбування один із партнерів кине іншого, це викличе конфлікт у переписці та ускладнить подальшу спільну роботу.

За словами гейм-блогера, масштаб відкритого світу "вражає" - розробники Rockstar заявили, що карта GTA 6 приблизно у 3 рази більша за світ Red Dead Redemption 2.

Світ наповнений "виваженими дрібницями": натовп на пляжі змінюється залежно від часу доби, на піску залишаються сліди, а під час зіткнень з NPC у них випадають смартфони чи окуляри.

Навіть щоб погладити собаку, доведеться питати дозволу у господарів, які разом із твариною можуть відмовити.

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Додамо - тіла Джейсона та Люсії будуть змінюватися у реальному часі залежно від способу життя.

Харчування та спорт: їжа впливає на вагу персонажів, а фізичні тренування розвивають мускулатуру.

Втома та алкоголізм: тривала відсутність сну, втечі від поліції або багатоденне розгульне життя позначатимуться на обличчях та поведінці героїв.

Вуличні бійки: після сутичок на тілі залишатимуться синці, садна та шрами.

Нагадаємо - реліз Grand Theft Auto VI заплановано на 19 листопада для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S.