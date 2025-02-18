UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Плацкарт не впізнати? УЗ показала фото оновлених вагонів

Фото: "Укрзалізниця" запускає оновлені плацкартні вагони (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" завершила капітально-відновлювальний ремонт ще двох плацкартних вагонів. Із вівторка, 18 лютого, вони почнуть курсувати у складі поїзда №95/96 "Київ - Рахів".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії розповідають, що у відремонтованих вагонах:

  • оновлено інтер’єр, екстер'єрне покриття та інформаційні табло;
  • встановлено систему кондиціювання;
  • облаштовано вакуумні туалети;
  • додали маркування шрифтом Брайля;
  • покращили освітлення з індивідуальним керуванням;
  • біля кожного місця з’явилися розетки, порти USB та Type-C.

Також повідомляють, що оновлення рухомого складу триває. У лютому "Укрзалізниця" планує запустити ще чотири відремонтовані пасажирські вагони.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запустила флагманський поїзд "Буковина" на маршруті Київ - Чернівці. Він має оновлені вагони, покращені умови для пасажирів і зручний розклад. Це вже шостий поїзд преміум-класу в мережі компанії.

Флагманські поїзди оснащені новими або модернізованими вагонами з вакуумними туалетами, кондиціонерами, сповивальними столиками та розетками. Також передбачені додаткові заходи безпеки: відеонагляд, звукова сигналізація та тривожні кнопки. У складі поїздів є інклюзивні вагони, а пасажирам пропонують колекційний залізничний цукор-рафінад. Кожен поїзд має власну назву та логотип, пов'язані з історією маршруту.

Нагадаємо, згідно з правилами "Укрзалізниці", у низці випадків пасажиру можуть відмовити в посадці на потяг або висадити під час поїздки. РБК-Україна розповідало, у яких випадках пасажира можуть висадити з поїзда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПоїздиВагони