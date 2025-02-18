Плацкарт не впізнати? УЗ показала фото оновлених вагонів

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запустила флагманський поїзд "Буковина" на маршруті Київ - Чернівці. Він має оновлені вагони, покращені умови для пасажирів і зручний розклад. Це вже шостий поїзд преміум-класу в мережі компанії.

Флагманські поїзди оснащені новими або модернізованими вагонами з вакуумними туалетами, кондиціонерами, сповивальними столиками та розетками. Також передбачені додаткові заходи безпеки: відеонагляд, звукова сигналізація та тривожні кнопки. У складі поїздів є інклюзивні вагони, а пасажирам пропонують колекційний залізничний цукор-рафінад. Кожен поїзд має власну назву та логотип, пов'язані з історією маршруту.

Нагадаємо, згідно з правилами "Укрзалізниці", у низці випадків пасажиру можуть відмовити в посадці на потяг або висадити під час поїздки. РБК-Україна розповідало, у яких випадках пасажира можуть висадити з поїзда.

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