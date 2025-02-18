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Плацкарт не узнать? УЗ показала фото обновленных вагонов

Фото: "Укрзализныця" запускает обновленные плацкартные вагоны (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзалізниця" завершила капитально-восстановительный ремонт еще двух плацкартных вагонов. Со вторника, 18 февраля, они начнут курсировать в составе поезда №95/96 "Киев - Рахов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

В компании рассказывают, что в отремонтированных вагонах:

  • обновлен интерьер, экстерьерное покрытие и информационные табло;
  • установлена система кондиционирования;
  • обустроены вакуумные туалеты;
  • добавили маркировку шрифтом Брайля;
  • улучшили освещение с индивидуальным управлением;
  • возле каждого места появились розетки, порты USB и Type-C.

Также сообщается, что обновление подвижного состава продолжается. В феврале "Укрзализныця" планирует запустить еще четыре отремонтированных пассажирских вагона.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила флагманский поезд "Буковина" на маршруте Киев - Черновцы. Он имеет обновленные вагоны, улучшенные условия для пассажиров и удобное расписание. Это уже шестой поезд премиум-класса в сети компании.

Флагманские поезда оснащены новыми или модернизированными вагонами с вакуумными туалетами, кондиционерами, пеленальными столиками и розетками. Также предусмотрены дополнительные меры безопасности: видеонаблюдение, звуковая сигнализация и тревожные кнопки. В составе поездов есть инклюзивные вагоны, а пассажирам предлагают коллекционный железнодорожный сахар-рафинад. Каждый поезд имеет собственное название и логотип, связанные с историей маршрута.

Напомним, согласно правилам "Укрзализныци", в ряде случаев пассажиру могут отказать в посадке на поезд или высадить во время поездки. РБК-Украина рассказывало, в каких случаях пассажира могут высадить из поезда.

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