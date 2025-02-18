Плацкарт не узнать? УЗ показала фото обновленных вагонов

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запустила флагманский поезд "Буковина" на маршруте Киев - Черновцы. Он имеет обновленные вагоны, улучшенные условия для пассажиров и удобное расписание. Это уже шестой поезд премиум-класса в сети компании.

Флагманские поезда оснащены новыми или модернизированными вагонами с вакуумными туалетами, кондиционерами, пеленальными столиками и розетками. Также предусмотрены дополнительные меры безопасности: видеонаблюдение, звуковая сигнализация и тревожные кнопки. В составе поездов есть инклюзивные вагоны, а пассажирам предлагают коллекционный железнодорожный сахар-рафинад. Каждый поезд имеет собственное название и логотип, связанные с историей маршрута.

Напомним, согласно правилам "Укрзализныци", в ряде случаев пассажиру могут отказать в посадке на поезд или высадить во время поездки. РБК-Украина рассказывало, в каких случаях пассажира могут высадить из поезда.

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