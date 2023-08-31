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Платіжна система РФ "Юністрім" частково перестане працювати в Таджикистані через санкції

Таджикистан, Четвер 31 серпня 2023 18:24
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Платіжна система РФ "Юністрім" частково перестане працювати в Таджикистані через санкції Фото: "Юністрім" (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Російська платіжна система "Юністрім" припинила здійснення грошових переказів до Таджикистану та з цієї країни в доларах і євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву платіжної системи.

Зазначається, що до 30 вересня можна повернути неотримані перекази в доларах і євро, після цієї дати повернення стане неможливим.

Також платіжна система уточнила, що перекази в російських рублях залишаться доступними.

Що цьому передувало

У липні Національний банк Таджикистану інформував, що "Юністрім" припинить перекази в країну у валюті.

Сам банк "Юністрім" потрапив під санкції США 20 липня. На це відреагувала низка фінансових організацій у країнах колишнього СРСР, обмеживши роботу з системою.

Санкції проти банківської системи РФ

Сполучені Штати Америки у липні запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Також нещодавно Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Російський рубль 14 серпня пробив психологічно важливий рівень 100 за долар уперше з березня минулого року.

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