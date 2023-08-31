Платежная система РФ "Юнистрим" частично перестанет работать в Таджикистане из-за санкций
Российская платежная система "Юнистрим" прекратила осуществление денежных переводов в Таджикистан и из этой страны в долларах и евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление платежной системы.
Отмечается, что до 30 сентября можно вернуть неполученные переводы в долларах и евро, после этой даты возврат станет невозможным.
Также платежная система уточнила, что переводы в российских рублях останутся доступными.
Что этому предшествовало
В июле Национальный банк Таджикистана информировал, что "Юнистрим" прекратит переводы в страну в валюте.
Сам банк "Юнистрим" попал под санкции США 20 июля. На это отреагировал ряд финансовых организаций в странах бывшего СССР, ограничив работу с системой.
Санкции против банковской системы РФ
Соединенные Штаты Америки в июле ввели новые санкции против России. Под ограничения попали банки, физические лица и промышленные компании.
Также недавно Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.
Российский рубль 14 августа пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года.
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