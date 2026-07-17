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Платіжки суттєво зростуть? Що буде, якщо вчасно не зробити повірку лічильника

11:28 17.07.2026 Пт
2 хв
Як не отримати космічні суми в платіжках?
aimg Дмитро Левицький
Фото: чому потрібно робити повірку лічильників (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці мають раз на чотири роки робити повірку лічильників. Якщо пропустити встановлені терміни, це може вплинути на суми у платіжках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Центру комунального сервісу.

Головне:

  • Періодичність: Повірку квартирних лічильників необхідно робити раз на чотири роки.
  • Наслідки прострочення: Якщо пропустити термін, прилад знімуть з обліку, а комуналку рахуватимуть за іншими правилами - це суттєво збільшить суми у платіжках.
  • Хто проводить: Робити повірку мають право лише сертифіковані компанії (споживач обирає їх самостійно).

Коли треба перевіряти лічильник

Міжповірочний інтервал (термін роботи приладу до наступної перевірки) становить чотири роки.

Відлік починається від дати виробництва лічильника, яка вказана в його технічному паспорті, або ж від дати останньої повірки, що зафіксована у свідоцтві.

Але цю дату в жодному разі не варто плутати з днем опломбування чи встановлення приладу на облік.

Що буде, якщо пропустити термін

Якщо споживач не виконає повірку вчасно, його лічильник просто знімуть з абонентського обліку. Після цього постачальники послуг більше не зможуть використовувати його показання для нарахування плати.

У такому разі суми в платіжках розраховуватимуть за іншими алгоритмами:

  • за показаннями загальнобудинкового лічильника, якщо він встановлений у багатоповерхівці;
  • за загальними нормами споживання, якщо будинкового вузла обліку немає.

У результаті нарахування будуть значно вищими, ніж за реальними показаннями вашого квартирного лічильника.

Хто має право робити повірку

Перевіряти квартирні лічильники можуть лише спеціалізовані та сертифіковані компанії. Проте споживач має повне право обрати таку установу самостійно.

Якщо після перевірки з'ясується, що прилад відповідає всім технічним вимогам, людина отримає свідоцтво про повірку. Якщо ж лічильник виявиться непридатним, власнику видадуть відповідну довідку, і прилад доведеться замінити на новий.

Комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо в платіжці неправильно порахували комуналку. Спершу варто перевірити передані показники, а потім письмово звертатися до компанії-постачальника з вимогою про перерахунок.

Також ми писали про те, чи потрібно платити за комуналку у квартирі, де ніхто не живе. Частину послуг дійсно можна "заморозити", проте за опалення та утримання прибудинкової території доведеться платити у будь-якому разі.

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