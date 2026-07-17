Платіжки суттєво зростуть? Що буде, якщо вчасно не зробити повірку лічильника

Українці мають раз на чотири роки робити повірку лічильників. Якщо пропустити встановлені терміни, це може вплинути на суми у платіжках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Центру комунального сервісу.
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Міжповірочний інтервал (термін роботи приладу до наступної перевірки) становить чотири роки.
Відлік починається від дати виробництва лічильника, яка вказана в його технічному паспорті, або ж від дати останньої повірки, що зафіксована у свідоцтві.
Але цю дату в жодному разі не варто плутати з днем опломбування чи встановлення приладу на облік.
Якщо споживач не виконає повірку вчасно, його лічильник просто знімуть з абонентського обліку. Після цього постачальники послуг більше не зможуть використовувати його показання для нарахування плати.
У такому разі суми в платіжках розраховуватимуть за іншими алгоритмами:
У результаті нарахування будуть значно вищими, ніж за реальними показаннями вашого квартирного лічильника.
Перевіряти квартирні лічильники можуть лише спеціалізовані та сертифіковані компанії. Проте споживач має повне право обрати таку установу самостійно.
Якщо після перевірки з'ясується, що прилад відповідає всім технічним вимогам, людина отримає свідоцтво про повірку. Якщо ж лічильник виявиться непридатним, власнику видадуть відповідну довідку, і прилад доведеться замінити на новий.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо в платіжці неправильно порахували комуналку. Спершу варто перевірити передані показники, а потім письмово звертатися до компанії-постачальника з вимогою про перерахунок.
Також ми писали про те, чи потрібно платити за комуналку у квартирі, де ніхто не живе. Частину послуг дійсно можна "заморозити", проте за опалення та утримання прибудинкової території доведеться платити у будь-якому разі.