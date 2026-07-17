Платежки существенно возрастут? Что будет, если вовремя не сделать поверку счетчика

Украинцы должны раз в четыре года производить поверку счетчиков. Если пропустить установленный срок, это может повлиять на суммы в платежках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Центра коммунального сервиса.
Главное:
Межповерочный интервал (срок работы прибора до следующей проверки) составляет четыре года.
Отсчет начинается от даты производства счетчика, указанной в его техническом паспорте, или с даты последней поверки, зафиксированной в свидетельстве.
Но эту дату ни в коем случае не следует путать с днем опломбирования или установки прибора на учет.
Если потребитель не выполнит поверку вовремя, то его счетчик просто снимут с абонентского учета. После этого поставщики услуг не могут использовать его показания для начисления платы.
В таком случае суммы в платежках будут рассчитывать по другим алгоритмам:
В результате начисления будут значительно выше, чем по реальным показаниям вашего квартирного счетчика.
Проверять квартирные счетчики могут только специализированные и сертифицированные компании. Однако потребитель имеет полное право выбрать такое учреждение самостоятельно.
Если после проверки выяснится, что устройство отвечает всем техническим требованиям, человек получит свидетельство о поверке. Если счетчик окажется непригодным, владельцу выдадут соответствующую справку, и прибор придется заменить на новый.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что делать, если в платежке неправильно посчитали коммуналку. Сначала следует проверить переданные показатели, а затем в письменном виде обращаться к компании-поставщику с требованием о перерасчете.
Также мы писали о том, нужно ли платить за коммуналку в квартире, где никто не живет. Часть услуг действительно можно заморозить, однако за отопление и содержание придомовой территории придется платить в любом случае.