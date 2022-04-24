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Платим слишком высокую цену за их недальновидность: МИД Украины о заявлении Шалленберга

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 14:06
Платим слишком высокую цену за их недальновидность: МИД Украины о заявлении Шалленберга Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что нашей стране не стоит вступать в ЕС. Пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко заявил о недальновидности некоторых стран-основателей Союза.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Что говорит МИД Австрии?

Как сообщает издание Heute, Шалленберг считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, поскольку государства Западных Балкан проходили значительно более долгий путь во время этого процесса.

В то же время он отметил, что наша страна якобы должна найти для себя "другой путь", чем полное членство. Как он отметил, должны быть другие модели, чем вступление Украины в Союз.

Он предложил найти более гибкий механизм сближения нашей страны и ЕС, однако он не против углубления отношений.

Как отреагировало МИД Украины?

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-основателей ЕС поддерживает членство Украины", - заявил Николенко.

Пресс-секретарь МИД напомнил слова главы министерства Дмитрия Кулебы, что Украина платит слишком высокую цену за ошибки некоторых правительств Европы, поскольку их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению ЕС и дало возможность России подорвать его стабильность.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу значит потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем приобщения возможностей Украины", - отметил Николенко.

Также пресс-секретарь МИД отметил, что во время войны против России, Украина стала форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и ценностей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина рассчитывает получить членство в ЕС в 2024 году. Между тем Еврокомиссия опубликует свое мнение относительно вступления Украины в ЕС в конце июня.

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