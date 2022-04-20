Еврокомиссия опубликует свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС до конца июня

Глава Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Владимиром Зеленским озвучил сроки подготовки выводов Еврокомиссии по заявке на вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на общий брифинг лидеров .

Официальная позиция ЕС будет озвучена через два месяца. Сейчас на уровне лидеров стран-членов идет обмен мнений о возможном присоединении Украины.

"Еврокомиссия опубликует свое мнение о вступлении Украины в ЕС в конце июня. Вопрос расширения ЕС очень чувствительный, но мы начали политический процесс для того, чтобы омлиняться мнениями", – заявил Мишель.

Ранее Европейский союз заявил о намерении покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для реализации задачи будет создан трастовый фонд солидарности.