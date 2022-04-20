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Еврокомиссия опубликует свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС до конца июня

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 20:04
Еврокомиссия опубликует свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС до конца июня Фото: Шарль Мишель и Владимир Зеленский (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Антон Федорцив

Глава Европейского совета Шарль Мишель после встречи с президентом Владимиром Зеленским озвучил сроки подготовки выводов Еврокомиссии по заявке на вступление Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общий брифинг лидеров.

Официальная позиция ЕС будет озвучена через два месяца. Сейчас на уровне лидеров стран-членов идет обмен мнений о возможном присоединении Украины.

"Еврокомиссия опубликует свое мнение о вступлении Украины в ЕС в конце июня. Вопрос расширения ЕС очень чувствительный, но мы начали политический процесс для того, чтобы омлиняться мнениями", – заявил Мишель.

Ранее Европейский союз заявил о намерении покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Для реализации задачи будет создан трастовый фонд солидарности.

К слову, президент Зеленский готов обменять военнопленных РФ на спасение Мариуполя.

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