Платимо занадто високу ціну за їх недалекоглядність: МЗС України про заяву Шалленберга

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив про те, що нашій країні не варто вступати до ЄС. Прессекретар МЗС України Олега Ніколенко заявив про недалекоглядність деяких країн-засносників Союзу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Що каже МЗС Австрії?

Як повідомляє видання Heute, Шалленберг вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, оскільки держави Західних Балкан проходили значно довший шлях під час цього процесу.

Водночас він зауважив, що наша країна, нібито, повинна знайти для себе "інший шлях", аніж повне членство. Як він відзначив, повинні бути інші моделі, ніж вступ України до Союзу.

Він запропонував знайти більш гнучкий механізм зближення нашої країни та ЄС, однак він не проти поглиблення відносин.

Як відреагувало МЗС України?

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - заявив Ніколенко.

Прессекретар МЗС нагадав слова голови міністерства Дмитра Кулеби, що Україна платить занадто високу ціну за помилки деяких урядів Європи, оскільки їх необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного й економічного послаблення ЄС та надало можливості Росії підірвати його стабільність.

"Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України", - відзначив Ніколенко.

Також прессекретар МЗС зауважив, що під час війни проти Росії, Україна стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та цінностей.