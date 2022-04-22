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Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - Минэкономики

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 08:30
Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - Минэкономики Фото: Украина рассчитывает полноценно вступить в ЕС в 2024 году (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже летом этого года. Полноценно получить членство страна рассчитывает в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко в колонке для "УП".

"Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году. Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана", - отметила Свириденко.

Министр подчеркнула, что такими же стремительными темпами Украина выполнит все требования в отношении нее как будущего члена ЕС.

"Это наш путь настоящей демократии и свободы", - резюмировала она.

Недавно стало известно, что Еврокомиссия опубликует свое мнение относительно вступления Украины в ЕС до конца июня.

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство.

Добавим, как ранее заявлял глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, наша страна может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года, но решение должно приниматься единогласно.

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