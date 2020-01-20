Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%, - Гончарук

Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшены платежки для населения:

- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:

от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн в Львовской обл;

- по 2-комнатных квартирах:

от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;

- по 3-комнатных квартирах:

от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Ранее сообщалось, что тарифы на тепло пересмотрели такие города, как Луцк, Днепр, Херсон, Житомир и ряд других крупных населенных пунктов.

До этого премьер Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабинета министров, которое меняет процедуру установления тарифов.