Жертва рейтинга: как и почему Зеленский ищет замену Гончаруку

Данные последних социологических опросов заставили Офис президента активнее задуматься о перезагрузке правительства. По данным Центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину с сентября сократился вдвое – с 57 до 28 процентов. Тогда как недоверие выросло почти в три раза, достигнув 64,5 процентов.

Лично премьер-министру Алексею Гончаруку, исходя из этого же исследования, доверяют примерно 25% опрошенных, не доверяют – 63%. Больше половины респондентов не поддерживают его деятельность на посту.

Рейтинги президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" также просели, но не настолько критично. "Леша – это гиря, которая тянет всех нас вниз", – сказал РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

Кандидат на замену

Гончарук не был членом команды Владимира Зеленского на этапе президентской кампании. Уже после победы на выборах к Зеленскому его привел без пяти минут глава Офиса президента Андрей Богдан, у которого Гончарук стал замом, а после был назначен в Кабмин.

Многие в окружении Зеленского еще в августе считали Гончарука удобным премьером, поскольку у него нет политических амбиций (о чем он сам неоднократно говорил, уже работая в правительстве). Это уменьшало риски публичных конфликтов с ОП.

Еще одним аргументом в его пользу было то, что Гончарук не вхож в ближний круг президента, а потому Зеленскому будет проще с ним распрощаться, если того потребует политическая обстановка. И этот момент, похоже, наступает.

"Нам надо перестать так труситься над рейтингами, а брать и делать реформы!" – в разговоре с изданием эмоционально отметил один из видных представителей монобольшинства. Но сам сразу же и признал, что такой подход не пользуется особой популярностью среди его соратников.

В любом случае, для смены главы Кабмина надо решить три вопроса: кто станет сменщиком Гончарука, кто займет места в новом правительстве и как найти за это необходимые голоса в парламенте.

По информации РБК-Украина, самые высокие шансы возглавить новый Кабмин есть у Сергея Тигипко. В концепцию "новых лиц в политике" он, очевидно, совсем не вписывается. Впервые он вошел в правительство в далеком 1997 году, став вице-премьером по вопросам экономической реформы при премьере Павле Лазаренко.

В разное время Тигипко возглавлял Национальный банк Украины, был в составе Кабминов Виктора Ющенко и Николая Азарова, руководил штабом Виктора Януковича на выборах 2004 года, занимал должность замглавы Партии регионов. В начале 90-х он возглавлял правление ПриватБанка.

Как объяснил собеседник издания в "Слуге народа", по данным партийной социологии, народный запрос на "новых лиц", благодаря которому стали возможны убедительные победы Зеленского и его партии на прошлогодних выборах, уже исчерпался. Особенно это касается управления экономикой и представительства в местной власти – сейчас, по словам источника, народ хочет видеть там уже "людей с опытом".

По словам другого представителя "Слуги народа", в продвижении Тигипко на должность премьера заинтересован и олигарх Игорь Коломойский со своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, которые не смогли найти общий язык с Гончаруком. В то же время он уверяет, что идею возглавить Кабмин сам Тигипко воспринял с большим скепсисом.

Зеленский также подтвердил, что проводил собеседование со многими людьми, в том числе и с Тигипко. Но на какую именно должность – не уточнил. По одной из версий, бизнесмена рассматривали в качестве возможного вице-премьера по экономическому блоку. Ранее РБК-Украина уже рассказывало о том, что на Банковой подыскивают кандидатов на эту должность.

Тогда же в монобольшинстве говорили, что сначала попытаются ограничиться точечными перестановками в Кабмине Гончарука и посмотреть, сможет ли это хотя бы смягчить негативные рейтинговые тренды.

"Еще месяц назад был смысл Тигипко ставить просто на вице-премьера, какие-то отдельные ротации делать смысла сейчас уже нет, этого будет мало", – уверен источник в окружении Зеленского.

Сергей Тигипко может занять премьерское кресло (фото: wikimedia.org)

Тигипко – не единственный кандидат на премьерство, которого обсуждают на Банковой и в парламентских кулуарах. Звучит и имя другого мультимиллионера, Валерия Хорошковского, который также периодически занимал высокие посты во власти, начиная с времен Леонида Кучмы. На досрочных парламентских выборах 2014 года Хорошковский был вторым номером в списке партии Тигипко "Сильная Украина".

Вскоре после победы Зеленского на выборах Хорошковский вернулся в Украину, был замечен в Офисе президента, а по словам экс-главы ОП Андрея Богдана занимался "консультированием таможни".

По информации РБК-Украина, Хорошковскому давно предлагали войти в исполнительную власть, но бизнесмен отказывался, предлагая взамен назначить своих людей на интересующие его направления в госслужбе. Теперь его шансы занять кресло главы Кабмина собеседник издания оценивает ниже, чем у Тигипко.

Долгое время в кулуарах говорят о возможном назначении на пост премьера исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, которого якобы также лоббирует Игорь Коломойский.

Но вероятность этого варианта совсем низкая – помехой стал скандал с выплатой ему высокой премии за судебную победу над "Газпромом". К слову, сам Витренко назвал информацию о его возможном премьерстве "специальными вбросами".

Совсем списывать со счетов не стоит и правительственного старожила, главу МВД Арсена Авакова, хотя его шансы также весьма невысокие.

Широкая коалиция

Любые перестановки в Кабмине априори должны быть одобрены Верховной радой. Во фракции СН изданию сказали, что ситуация полугодовой давности, когда монобольшинство без особых вопросов поддержало бы любого кандидата, предложенного Зеленским, сейчас уже не повторится. Голоса придется собирать.

Во фракции президента не рассчитывают, что "Европейская солидарность" и "Голос" поддержат кандидатуру Тигипко. Один из членов команды Зеленского спрогнозировал такой расклад голосов: часть "Слуги народа", депутатские группы, "Оппозиционная платформа "За життя" и, скорее всего, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая сотрудничала с Тигипко еще в Днепре в конце 80-х годов.

"И так малоприятная "коалиция" под Тигипко собирается в Раде. Из наших точно многие не проголосуют. Ну а если вдруг внесут Хорошковского или Авакова – то страшно себе представить, какой раскол у нас будет", – сказал собеседник.

Интересно, что как минимум двое видных членов команды Зеленского в прошлом сотрудничали с Сергеем Тигипко и его партией "Сильна Украина". Нынешний спикер Дмитрий Разумков с 2010 по 2012 год консультировал политика и работал над строительством его политсилы. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук была помощником Тигипко в Раде седьмого созыва, а также директором по коммуникации в штабе партии "Сильна Украина" на выборах 2014 года.

Технически парламент пока не может приступить к любым кадровым вопросам, поскольку до сих пор занят рассмотрением поправок к законопроекту о рынке земли. Чтобы управиться со всеми четырьмя тысячами поправок, Раде потребуется никак не меньше целой пленарной недели.

Впрочем, выходом из ситуации может стать внеочередное заседание Рады, посвященное исключительно назначению нового Кабмина. Состояться оно может в довольно сжатые сроки, около двух ближайших недель.

Но опрошенные изданием депутаты от СН рассказали, что о такой инициативе пока ничего не слышали. Один из них даже допустил, что появление информации о Тигипко-премьере может быть лишь тестом Банковой на то, как эту кандидатуру воспримут в обществе.

Различные источники подтверждают, что по состоянию на этот момент окончательное решение сменить главу Кабмина Зеленский еще не принял, хотя оно "дозревает". Ряд лиц в его окружении отговаривают президента от этой идеи, апеллируя прежде всего к тому, что отставка Гончарука сейчас может серьезно навредить переговорам с западными кредиторами Украины, в первую очередь, с МВФ.

Связанный с этим вопрос – персональный состав нового правительства, ведь отставка премьера автоматически означает и отставку всего Кабмина. "Если по конфигурации все со всеми не договорятся, то Гончарук вполне может пока и остаться на должности", – говорят во фракции СН.

Сам действующий премьер в среду заверил, что общался с Тигипко, но лишь на предмет кадрового усиления правительства, а тему своей отставки с президентом не обсуждал. В его окружении РБК-Украина также заверили, что Гончарук в отставку не собирается.

Формально у него действительно есть иммунитет от увольнения вплоть до осени, пока не истечет год после назначения. Но собеседник в окружении Зеленского уверен, что Гончарук не будет противиться решению президента и по его просьбе сразу же напишет заявление об уходе с поста.